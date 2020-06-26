Небольшая задача по изменению прав на сайте в админке Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок708 просмотров

У меня есть небольшая задача. Сайт на Wordpress.

https://hashtagforna.it/  

Я хотел бы настроить доступ для 2 пользователей. Прямо сейчас эти пользователи являются администраторами. Но я хочу чтобы они имели доступ в админке изменять только Pages (Страницы) и плагин Wishlist Member. Это возможно?

Хотелось бы получить примерную оценку от вас.

Спасибо.

WordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
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Был
13 часов назад
5 лет назад
$15
5 дней
Спасибо, все супер!
Большое спасибо за заказ! Рекомендую!

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