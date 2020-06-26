Небольшая задача по изменению прав на сайте в админке Wordpress

У меня есть небольшая задача. Сайт на Wordpress.

https://hashtagforna.it/

Я хотел бы настроить доступ для 2 пользователей. Прямо сейчас эти пользователи являются администраторами. Но я хочу чтобы они имели доступ в админке изменять только Pages (Страницы) и плагин Wishlist Member. Это возможно?

Хотелось бы получить примерную оценку от вас.

Спасибо.