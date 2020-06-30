ProTx

Костя ProTx

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

guest_16070942232391
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
2 балла
4 года назад
Создать программу на Prolog 5.2
Фу, взял заказ сказал сделает за 3 дня, я перевел деньги на сайт, на данный момент заказ был отменен исполнителем, исполнитель не выходит на связь, не рекомендую этого человека, просто кидала который не умеет держать слово. Мерзость. ПРОШУ ЗАБАНИТЬ
ekors
51 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$88
10 баллов
4 года назад
Найти и поменять ID устройства в прошивке роутера
Рекомендую! Работа проделана в короткие сроки и качественно!
Отличный работодатель умеет четко составлять ТЗ всегда может четко ответить на возникшые вопросы всем советую
Ответный отзыв
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
2 балла
5 лет назад
Создать панель мониторинга Dune Analytics для отслеживания токена
Задание не было выполнено. Исполнитель не выходит на связь.