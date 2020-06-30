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Отзывы заказчиков
$30
2 балла
4 года назад
Фу, взял заказ сказал сделает за 3 дня, я перевел деньги на сайт, на данный момент заказ был отменен исполнителем, исполнитель не выходит на связь, не рекомендую этого человека, просто кидала который не умеет держать слово. Мерзость. ПРОШУ ЗАБАНИТЬ
$88
10 баллов
4 года назад
Рекомендую! Работа проделана в короткие сроки и качественно!
Ответный отзыв
Отличный работодатель умеет четко составлять ТЗ всегда может четко ответить на возникшые вопросы всем советую
$15
2 балла
5 лет назад
Задание не было выполнено. Исполнитель не выходит на связь.