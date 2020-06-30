Фу, взял заказ сказал сделает за 3 дня, я перевел деньги на сайт, на данный момент заказ был отменен исполнителем, исполнитель не выходит на связь, не рекомендую этого человека, просто кидала который не умеет держать слово. Мерзость. ПРОШУ ЗАБАНИТЬ