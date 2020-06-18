Создать панель мониторинга Dune Analytics для отслеживания токена

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка406 просмотров

1) создать Dashboards в сервисе duneanalytics.com

2) количество - 3 шт. (три разных аккаунта)

3) описание как создавать https://hackmd.io/k71ZUSTxQVKGqOcvR6OXnw#Use-view-tables

Понравившиеся готовые примеры:

https://explore.duneanalytics.com/public/dashboards/CFv28Ki8GlcS5S4pCWVc1x4kJGC2MZKlO6KmgbIW

https://explore.duneanalytics.com/public/dashboards/0oOwtd12bqFUEEIDLfsdh8vgrfpWDUyDoCr96eIk

Данные по токену выдам при заказе.

Задание не сложное.

5 лет назад
evaboss
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ProTx
Костя 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
8 дней
Escrow
Задание не было выполнено. Исполнитель не выходит на связь.

Заявки фрилансеров

ProTx
Костя 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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