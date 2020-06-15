Сделать Веб/API на реверс электронных каталогов запчастей

Ищу специалистов, нужно написать API на существующий реверс электронных каталогов запчастей. Основная задача написать по ТЗ веб/API для дальнейшей разработки фронтенда. Каталоги выгружены в разные базы данных как правило mysql или postgres. К некоторым каталогам есть полное описание и доки по данным внутри баз и описание их связей. Есть каталоги где такого описания нет и нужно будет разбираться в его работе.

Просьба писать кому интересно и у кого есть опыт, будем общаться и договариваться по срокам и цене.