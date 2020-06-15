Сделать Веб/API на реверс электронных каталогов запчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт7 заявок1086 просмотров

Ищу специалистов, нужно написать API на существующий реверс электронных каталогов запчастей. Основная задача написать по ТЗ веб/API для дальнейшей разработки фронтенда. Каталоги выгружены в разные базы данных как правило mysql или postgres. К некоторым каталогам есть полное описание и доки по данным внутри баз и описание их связей. Есть каталоги где такого описания нет и нужно будет разбираться в его работе. 

Просьба писать кому интересно и у кого есть опыт, будем общаться и договариваться по срокам и цене.

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