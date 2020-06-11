Два модуля для OpenCart

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Закрыт1 заявка666 просмотров

Для сайта на OpenCart  Версия ocStore2.3.0.2.3

Нужен модуль для привязки данных по стоимости сервиса изапчастей к каждой позиции товара

Адрес сайта evan.by

Список запчастей и стоимость работ  к изделию должны выводиться на отдельнойвкладке на станице товара. Данные для этой вкладки должны браться из отдельной MySQL

таблицы (которую нужно добавить в БД сайта).

 

Так же для сайта необходимо создать страницу или модуль дляпроверки истории котла по заводскому номеру.

Алгоритм работы следующий:

На специальной странице есть поле для ввода заводскогономера котла.

Пользователь вносит  туда номер, а  модуль  запрашивает данные у 1C-ки  и возвращаетна страницу  информацию по истории котла  (дата \ событие \ партнер). У 1С естьспециальное API,которое  возвращает данные в формате JSON.

API

Доброго. Для получения данных по истории заводского номера котла используйте следующий запрос:

http://api.evan.by:9080/evan_ut/hs/API/SerialCheck?n=165200

ssl не используется, параметр n - это и есть заводской номер

В заголовки запроса нужно включить следующие:

User_id  и key , это пользователь и пароль на доступ

ссылку запроса, пользователя и пароль желательно сохранить в каком-нибудь конфиге на сайте

MySQLOpencart
5 лет назад
guest_15919657376902
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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dorsgroup
Остап 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$100
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dorsgroup
Остап 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад