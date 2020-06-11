Два модуля для OpenCart

Для сайта на OpenCart Версия ocStore2.3.0.2.3

Нужен модуль для привязки данных по стоимости сервиса изапчастей к каждой позиции товара

Адрес сайта evan.by

Список запчастей и стоимость работ к изделию должны выводиться на отдельнойвкладке на станице товара. Данные для этой вкладки должны браться из отдельной MySQL

таблицы (которую нужно добавить в БД сайта).

Так же для сайта необходимо создать страницу или модуль дляпроверки истории котла по заводскому номеру.

Алгоритм работы следующий:

На специальной странице есть поле для ввода заводскогономера котла.

Пользователь вносит туда номер, а модуль запрашивает данные у 1C-ки и возвращаетна страницу информацию по истории котла (дата \ событие \ партнер). У 1С естьспециальное API,которое возвращает данные в формате JSON.

API

Доброго. Для получения данных по истории заводского номера котла используйте следующий запрос:

http://api.evan.by:9080/evan_ut/hs/API/SerialCheck?n=165200

ssl не используется, параметр n - это и есть заводской номер

В заголовки запроса нужно включить следующие:

User_id и key , это пользователь и пароль на доступ

ссылку запроса, пользователя и пароль желательно сохранить в каком-нибудь конфиге на сайте