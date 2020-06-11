Здравствуйте! Есть 2 сервиса: bizon365 и getcourse. У обоих есть API и их нужно поженить. Ссылки на описание АПИ обоих сервисов. https://blog.bizon365.ru/api/v1/ https://getcourse.ru/blog?tagNames=API Суть в том, ...
Два модуля для OpenCart
Для сайта на OpenCart Версия ocStore2.3.0.2.3
Нужен модуль для привязки данных по стоимости сервиса изапчастей к каждой позиции товара
Адрес сайта evan.by
Список запчастей и стоимость работ к изделию должны выводиться на отдельнойвкладке на станице товара. Данные для этой вкладки должны браться из отдельной MySQL
таблицы (которую нужно добавить в БД сайта).
Так же для сайта необходимо создать страницу или модуль дляпроверки истории котла по заводскому номеру.
Алгоритм работы следующий:
На специальной странице есть поле для ввода заводскогономера котла.
Пользователь вносит туда номер, а модуль запрашивает данные у 1C-ки и возвращаетна страницу информацию по истории котла (дата \ событие \ партнер). У 1С естьспециальное API,которое возвращает данные в формате JSON.
API
Доброго. Для получения данных по истории заводского номера котла используйте следующий запрос:
http://api.evan.by:9080/evan_ut/hs/API/SerialCheck?n=165200
ssl не используется, параметр n - это и есть заводской номер
В заголовки запроса нужно включить следующие:
User_id и key , это пользователь и пароль на доступ
ссылку запроса, пользователя и пароль желательно сохранить в каком-нибудь конфиге на сайте
Выбранный исполнитель
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