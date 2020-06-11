Доработать имеющуюся базу данных по формированию Бизнес-Плана в Access

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки1104 просмотра

Уважаемые исполнители необходимо доработать имеющуюся базу данных по формированию Бизнес-Плана в MS Access согласно задания. Срок – 4 дня на исполнение

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