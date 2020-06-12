Нужно продолжит работу существующего приложения на PHP, MySQL, nodeJS, JAVA, LINUX Оптимизация приложения и базы данных Сопровождение приложения Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д. Оплата договорная, достойная.
PostgreSQL DBA (офиc/удаленно)
Необходимые навыки— 3+ опыт работы на аналогичной должности
— Иметь знания с операционными системами ОС Linux (Debian) c использованием SSH.
— Уметь устанавливать и обновлять базы данных PostgreSQL
— Опыт работы с конфигурацией репликации в PostgreSQL
— Знать де-факто стандарты и лучших практик в PostgreSQL
— Знать особенности PostgreSQL, таких как расширение, разметка, индексы и процедуры, автовакуум, сбор статистики и т. д.
— Опыт написания скриптов для автоматизации. Python/ruby/bash.
— Опыт и понимание High Availability (HA) и Disaster Recovery (DR)
— Глубокое понимание структуры баз данных
— Иметь отличные навыки решения критически сложных ситуаций
Будет плюсом— Опыт работы с MySQL
— Опты робты с cloud system
Предлагаем— Комфортная рабочая среда
— Дружная команда опытных разработчиков
— Конференции и тренинги
— Гибкий график работы(офис или удаленно)
— English club внутри компании
Обязанности— Анализировать медленные запросы и их оптимизацию.
— Управлять и мониторить узлы и кластеры БД: планирование масштабирования, производительности и емкости, подключение и безопасность.
— Настраивать работу PostgreSQL c использованием Docker контейнера.
— Работать в команде и иметь отличные коммуникативные навыки для тесного взаимодействия с командой разработки
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