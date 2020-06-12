PostgreSQL DBA (офиc/удаленно)

Необходимые навыки— 3+ опыт работы на аналогичной должности

— Иметь знания с операционными системами ОС Linux (Debian) c использованием SSH.

— Уметь устанавливать и обновлять базы данных PostgreSQL

— Опыт работы с конфигурацией репликации в PostgreSQL

— Знать де-факто стандарты и лучших практик в PostgreSQL

— Знать особенности PostgreSQL, таких как расширение, разметка, индексы и процедуры, автовакуум, сбор статистики и т. д.

— Опыт написания скриптов для автоматизации. Python/ruby/bash.

— Опыт и понимание High Availability (HA) и Disaster Recovery (DR)

— Глубокое понимание структуры баз данных

— Иметь отличные навыки решения критически сложных ситуаций

Будет плюсом— Опыт работы с MySQL

— Опты робты с cloud system

Предлагаем— Комфортная рабочая среда

— Дружная команда опытных разработчиков

— Конференции и тренинги

— Гибкий график работы(офис или удаленно)

— English club внутри компании

Обязанности— Анализировать медленные запросы и их оптимизацию.

— Управлять и мониторить узлы и кластеры БД: планирование масштабирования, производительности и емкости, подключение и безопасность.

— Настраивать работу PostgreSQL c использованием Docker контейнера.

— Работать в команде и иметь отличные коммуникативные навыки для тесного взаимодействия с командой разработки