Добрый день. Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик. Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию. Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka " Пробовали ...
Дальнейшая разработка существующего приложения на
Нужно продолжит работу существующего приложения на PHP, MySQL, nodeJS, JAVA, LINUX
Оптимизация приложения и базы данных
Сопровождение приложения
Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д.
Оплата договорная, достойная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт, только с закрытой админкой, то есть без фронтэнда. Дизайн абсолютно не имеет значения, главное что бы он был максимально упрощён для достижения максимальной скорости работы, ничем не перегружен. В данной админке ...Базы данных6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. ...Базы данных10 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача построить систему сбора данных из facebook. Сбор всех публикаций пользователей/сообществ из сети facebook по имеющемуся исходному списку пользователей/сообществ. Необходимые данные: id и наименование пользователя id и наименование сообщества id ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Нужно создать 3 представления для БД. 1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту); 2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту); 3. Список должников, книг ...Базы данных8 заявокЗакрыт5 лет назад
2. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.12. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.1 2.2 Серверные технологии 2.2.1 3. Разработка информационной ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт .Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, !! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !! Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Customer development по базе целевых клиентов (базу предоставляю).Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад