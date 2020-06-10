Создать админку для ведения учёта товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок755 просмотров

Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. С нуля. Скорость работы админики в приоритете. Детальное тз потенциальному исполнителю.

PHP
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alexey100
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