В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт .
Нужно описать по этим пунктам моего телеграмм бота
2. Выбор технологий и среды разработки
2.1 Выбранные технологии разработки
2.1.12. Выбор технологий и среды разработки
2.1 Выбранные технологии разработки
2.1.1
2.2 Серверные технологии
2.2.1
3. Разработка информационной системы
3.1
3.2 Реализация клиентской части чат-бота
3.3 Проектирование и реализация базы данных чат-бота
3.4 Реализация серверной части чат-бота
4. Тестирование
2.2 Серверные технологии
2.2.1
3. Разработка информационной системы
3.1
3.2 Реализация клиентской части чат-бота
3.3 Проектирование и реализация базы данных чат-бота
3.4 Реализация серверной части чат-бота
4. Тестирование
Пример работы как нужно описать прикрепила
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