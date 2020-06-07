Customer development по базе целевых клиентов (базу предоставляю).
Архитектура AWS. Deep learning. Lambda или Container
Добрый день,
!! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !!
Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep learning model(которую мы ранее разместили в другом storage) например формата h5 и с помощью python кода производила сегментацию изображений, которые попали в storage.
Отсегментированые картинки должны сного сохраняться в S3 или в какую либо базу данных.
Deep learning модель и код выполнения сегментации можно взять для тестирования любой в open source или мы можем предоставить.
Если у Вас будут идеи использовать не без серверный вариант(Lambda), а Container-based computing будем рады услышать Ваши идеи.
!!! Важно !!!
После выполнения работы объяснить, как Вы выполнили и какие услуги от AWS использовали
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Буду рад Вашим контактным данным, чтобы мы могли подробно обсудить Ваше видение, сроком выполнения и примерной стоимостью
С уважением
Антон
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