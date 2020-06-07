Архитектура AWS. Deep learning. Lambda или Container

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Закрыт1 заявка459 просмотров

Добрый день,

!! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !!

Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep learning model(которую мы ранее разместили в другом storage) например формата h5 и с помощью python кода производила сегментацию изображений, которые попали в storage.

Отсегментированые картинки должны сного сохраняться в S3 или в какую либо базу данных.

Deep learning модель и код выполнения сегментации можно взять для тестирования любой в open source или мы можем предоставить.

Если у Вас будут идеи использовать не без серверный вариант(Lambda), а Container-based computing будем рады услышать Ваши идеи.

!!! Важно !!!

После выполнения работы объяснить, как Вы выполнили и какие услуги от AWS использовали

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Буду рад Вашим контактным данным, чтобы мы могли подробно обсудить Ваше видение, сроком выполнения и примерной стоимостью

С уважением

Антон

Python
5 лет назад
guest_15915659773139
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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