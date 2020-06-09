Excel - автозаполнение

Нужен специалист по excel

Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями.

Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик.

Т. Е формула должно искать значения в 1 столбце и в случае если, находит совпадения из заданного списка, подставляет те данные которые указаны рядом.