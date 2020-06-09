Excel - автозаполнение

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Завершен7 заявок709 просмотров

Нужен специалист по excel

Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями.

Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик.

Т. Е формула должно искать значения в 1 столбце и в случае если, находит совпадения из заданного списка, подставляет те данные которые указаны рядом. 

5 лет назад
balboa
Сергей 
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7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

RomanenkoRN
Родион 
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Был
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5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Быстрое выполнение. Адекватная цена. Рекомендую
Приятно иметь дело с таким заказчиком.

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Александр
 
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