Вопрос к опытным пользователям Яндекс директ, кто запускал большие рекламные кампании, - более 20 тыс объявлений. Нужно 20 тыс уник объявлений, ведущих на 20 тыс уник страниц, с 20 тыс разным заголовком и в описании у ...
Сергей Соловьев balboabalboa
- Контекстная рекламанет заявокЗакрытгод назад
Необходимо поправит действующий скрипт на .php Добавить условие, если данных нет, то брать другой urlЗакрытгод назад
Необходимо написать фильтр для кастомной переменной - плагин Yoast. Перечислить категории записи через запятую, в нижнем регистре. Сейчас первая буква заглавная. В сети нашел такой код, для . Мне необходимо такой же, но для категорий. Все категории ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Задача по php - wordpress [b]1) сортировка постов по числу отзывов[/b] Вывести посты в категории по числу комментариев/отзывов. Т.е чем больше отзывов, тем ближе к первой странице. [b] 2) минимальная и максимальная цена[/b] Собрать ...Завершенгод назад
Необходимо доработать парсер на .php собирающий информацию из БД (сайт на wordpress). Уже есть хороший, работающий парсер, который собирает 5 из 9 нужных пунктов, но в .csv а не .yml формате. Можно доработать этот или написать новый. На ...Закрыт2 года назад
На странице есть ID, надо взять этот ID, найти его в БД и используя фильтр по соседнему столбцу БД вывести значение на странице.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть список переменных для url - при перебирании которых, необходимо вытянуть 1 значение, вида [b]"Id":"1234"[/b] из каждого url. На выходе записать список в .txt файлПрикладное ПО5 заявокЗакрыт2 года назад
Суть задачи: взять данные ячейки из одной таблицы и выполнить поиск этого значения в другой таблице. Если во второй таблице будет совпадение, то в соседнем столбце этой таблице прописать 1 если нет то пропуск.Закрыт2 года назад
Необходимо сделать инструмент склонения ФИО Есть сайт, необходимо получить ФИО из [b]именительного[/b] падежа в [b]дательном[/b] и [b]родительном[/b]. Далее записывать результат в БД или выводить преобразованный вид - без сохранения в БД. Есть готовые решения. Может проще применить их. https://github.com/seagullua/NameCaseLibЗакрыт2 года назад
[b]Задача[/b] Необходимо реализовать отправку заявок по api docdoc с применением букинга. Сейчас заявки отправляются по классическому api, нужно добавить несколько полей (2 поля) и настроить подтверждение по sms. Все подробности в прикрепленном файле - Инструкция.pdf [b]Обязательные требования[/b] Предпочтительно - ...Закрыт2 года назад
Необходимо переделать текущий скрипт экспорта данных wordpress Был экспорт одного параметра а теперь надо сделать экспорт другого.Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо поправить форму отправки данных по api Не подтягивается 1 параметр и отсюда данные отправляются некорректно. Сайт на wordpress + само-писанные плагиныЗакрыт3 года назад
В действующий скрипт, необходимо добавить обновление параметра с данными из API. Есть скрипт выгрузки, из него надо взять код и добавить его в скрипт обновления. Обновление 2 параметров.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть скрипт обрабатывающий все ID из списка подряд. Нужно изменить скрипт таким образом, чтобы он обрабатывал только конкретные ID, которые будут прописаны в коде.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен специалист по excel Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями. Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик. Т. Е формула должно искать значения в 1 столбце ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
У кого есть аккаунт в Spywords? Нужна выгрузка 2 сайтов из Spywords - 22 тыс и 32 тыс запросов.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходим скрипт или готовое решение для последовательного запуска нескольких скриптов. Т.е запускаем скрипт, который последовательно запускает 1,2,3,4,5... по мере 100% отработки предыдущего. Скрипты которые надо запускать написаны на .phpЗавершен4 года назад
Нужно исправить ошибку в скрипте .php Сейчас при обновлении, скрипт полностью стирает значение, если ранее было 0. Если было значение 1 - то? скрипт работает корректно. Нужно добавить правило? чтобы при 0 запретить удалять значение полностью, т.е всегда ...Завершен4 года назад
Необходимо поправить действующий скрипт. Сейчас он импортирует картинки по api в один раздел сайта Wordpress а нужно сделать чтобы в другой. По сути, возможно будет достаточно поменять только названия разделов. Скрипт написан на phpВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо избавится от лишнего окончания у ссылок. Сейчас они такого вида "https://site.ru/user/53243_20191129153931.640x400.jpg?1575034205" надо привести к такому виду "https://site.ru/user/53243_20191129153931.640x400.jpg[b]?1575034205[/b]" ?1575034205 - лишнее Скрипт написан на .php нужно его доработатьЗавершен4 года назад