balboa

Сергей Соловьев balboa

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
14%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Yandex direct - большая рекламная кампания (совет/консультация)

    Вопрос к опытным пользователям Яндекс директ, кто запускал большие рекламные кампании, - более 20 тыс объявлений. Нужно 20 тыс уник объявлений, ведущих на 20 тыс уник страниц, с 20 тыс разным заголовком и в описании у ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Переменная для wordpress плагина - Yoast

    Необходимо написать фильтр для кастомной переменной - плагин Yoast. Перечислить категории записи через запятую, в нижнем регистре. Сейчас первая буква заглавная. В сети нашел такой код, для . Мне необходимо такой же, но для категорий. Все категории ...

    WordPress
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Задача по php - wordpress

    Задача по php - wordpress [b]1) сортировка постов по числу отзывов[/b] Вывести посты в категории по числу комментариев/отзывов. Т.е чем больше отзывов, тем ближе к первой странице. [b] 2) минимальная и максимальная цена[/b] ﻿Собрать ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработка парсера на php

    Необходимо доработать парсер на .php собирающий информацию из БД (сайт на wordpress). Уже есть хороший, работающий парсер, который собирает 5 из 9 нужных пунктов, но в .csv а не .yml формате. Можно доработать этот или написать новый. На ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт сравнения по 2 таблицам на php

    Суть задачи: взять данные ячейки из одной таблицы и выполнить поиск этого значения в другой таблице. Если во второй таблице будет совпадение, то в соседнем столбце этой таблице прописать 1 если нет то пропуск.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Склонение ФИО на php

    Необходимо сделать инструмент склонения ФИО Есть сайт, необходимо получить ФИО из [b]именительного[/b] падежа в [b]дательном[/b] и [b]родительном[/b]. Далее записывать результат в БД или выводить преобразованный вид - без сохранения в БД. Есть готовые решения. Может проще применить их. https://github.com/seagullua/NameCaseLib

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Букинг api - заявка docdoc

    [b]Задача[/b] Необходимо реализовать отправку заявок по api docdoc с применением букинга. Сейчас заявки отправляются по классическому api, нужно добавить несколько полей (2 поля) и настроить подтверждение по sms. Все подробности в прикрепленном файле - Инструкция.pdf [b]Обязательные требования[/b] Предпочтительно - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правка скрипта для api

    Есть скрипт обрабатывающий все ID из списка подряд. Нужно изменить скрипт таким образом, чтобы он обрабатывал только конкретные ID, которые будут прописаны в коде.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Excel - автозаполнение

    Нужен специалист по excel Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями. Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик. Т. Е формула должно искать значения в 1 столбце ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт или готовое решение

    Необходим скрипт или готовое решение для последовательного запуска нескольких скриптов. Т.е запускаем скрипт, который последовательно запускает 1,2,3,4,5... по мере 100% отработки предыдущего. Скрипты которые надо запускать написаны на .php

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправить ошибку в скрипте .php

    Нужно исправить ошибку в скрипте .php Сейчас при обновлении, скрипт полностью стирает значение, если ранее было 0. Если было значение 1 - то? скрипт работает корректно. Нужно добавить правило? чтобы при 0 запретить удалять значение полностью, т.е всегда ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Изменить действующий скрипт

    Необходимо поправить действующий скрипт. Сейчас он импортирует картинки по api в один раздел сайта Wordpress а нужно сделать чтобы в другой. По сути, возможно будет достаточно поменять только названия разделов. Скрипт написан на php

    PHPWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Регулярное выражение на .php

    Необходимо избавится от лишнего окончания у ссылок. Сейчас они такого вида "https://site.ru/user/53243_20191129153931.640x400.jpg?1575034205" надо привести к такому виду "https://site.ru/user/53243_20191129153931.640x400.jpg[b]?1575034205[/b]" ?1575034205 - лишнее Скрипт написан на .php нужно его доработать

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
mbulygin
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
год назад
Переменная для wordpress плагина - Yoast
Все отлично, работаем не первый раз. Рекомендую
Сделал за 10 мин. Очень быстро и сразу заработало. Рекомендую.
Ответный отзыв
mbulygin
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
год назад
Задача по php - wordpress
Рекомендую, заказчик очень отзывчивый, всегда на связи, подкидывал идеи по ходу.
Задача выполнена в полном объеме. (насколько это было возможно). Очень ответственный, всегда на связи, все нашел сам, я практически не участвовал.
Ответный отзыв
RomanenkoRN
Родион 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Excel - автозаполнение
Приятно иметь дело с таким заказчиком.
Быстрое выполнение. Адекватная цена. Рекомендую
Ответный отзыв
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$2
10 баллов
4 года назад
Скрипт или готовое решение
Всегда приятно помочь хорошему человеку, если для этого ничего особо не нужно делать :)
Все хорошо, быстро и просто
Ответный отзыв
denis1486
Денис 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибку в скрипте .php
Все хорошо.
Задача выполнена на 100%, даже больше. Рекомендую как ответственного исполнителя, всегда на связи.
Ответный отзыв