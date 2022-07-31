Необходимо разработать и запустить несколько страниц на Laravel, включая мобильную версию. Страницы: Home, Job, Property, Service, Armenian Business Community, Useful Information. Верстка полностью готова. Возможна дальнейшая работа над проектом под ключ.
Задача по php - wordpress
Задача по php - wordpress
1) сортировка постов по числу отзывов
Вывести посты в категории по числу комментариев/отзывов. Т.е чем больше отзывов, тем ближе к первой странице.
2) минимальная и максимальная цена
Собрать все цены в таксономии и определить максимальное и минимальное значение. + вывести min и max значение
3) количество отображаемых карточек
Собрать количество постов в таксономии (с учетом фильтров)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется адаптировать готовую верстку для работы на CMS Wordpress. Необходимо реализовать программирование элементов, включая страницы и функции, такие как таймер и управление онлайн врачами. Верстка предоставляется в zip-архиве. Ожидается предложение по срокам и стоимости выполнения задачи.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется организовать видеотрансляцию с уличной видеокамеры на вебсайт. Необходимо создать окно с трансляцией улья пчёл, используя доступные сервисы, такие как YouTube или Ivideon. Ожидается экономичный подход к реализации задачи.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать телеграмм-бота, аналогичного предоставленному примеру, для магазина товаров и услуг. Включает подключение платежной системы и подробные инструкции по управлению и редактированию бота.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются правки для мобильного приложения с акцентом на веб-программирование. Ожидается доработка функционала и исправление ошибок. Подробности можно найти в предоставленных материалах.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется специалист по настройке модуля СДЭК для интернет-магазина на OpenCart 2.3. Задача заключается в корректной настройке и выводе способа доставки. Работа несложная, требуется опытный фрилансер, который знает, как это сделать быстро и качественно.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется переписать старый плагин Wordpress, выполняющий функцию аналитики. Плагин собирает данные через парсер и выводит их на сайте. Необходима обновление с PHP 5.6 на 7.4 или 8. Условия оплаты по договору.Закрыт3 года назад
Требуется junior/middle Vue разработчик для добавления 6-7 страниц по дизайну из фигмы в существующий проект на VueJS. Готовое API и постман эндпоинты доступны. Заказчик предоставляет помощь по техническим вопросам.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по Ruby для установки Mongify и настройки синхронизации между сайтом на Drupal и MongoDB. Задача включает установку, создание конфигурационного файла и проверку работы синхронизации базы данных.Закрыт3 года назад
Требуется подключение сбер эквайринга на сайт, созданный с использованием фреймворка Yii. Необходимо реализовать интеграцию через API для обработки платежей. Ожидается работа с документацией и настройка функционала для корректной работы эквайринга.Закрыт3 года назад