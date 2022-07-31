Задача по php - wordpress

1) сортировка постов по числу отзывов

Вывести посты в категории по числу комментариев/отзывов. Т.е чем больше отзывов, тем ближе к первой странице.

2) минимальная и максимальная цена

﻿Собрать все цены в таксономии и определить максимальное и минимальное значение. + вывести min и max значение

3) количество отображаемых карточек

Собрать количество постов в таксономии (с учетом фильтров)