Требуется переписать (обновить) старый плагин Wordpress, который выполняет функцию аналитики. Плагин собирает данные с различных ресурсов через свой встроенный парсер и выводит данные на сайте. Плагин написан достаточно давно и работает на php 5.6. Нужно переписать (обновить) на php 7.4 или 8.

Цена по договору