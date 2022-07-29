Необходимо разместить тег Google на сайте для отслеживания конверсий. Работа предполагает интеграцию с WordPress. Ожидается качественная реализация без ошибок.
Требуется переписать (обновить) старый плагин Wordpress
Требуется переписать (обновить) старый плагин Wordpress, который выполняет функцию аналитики. Плагин собирает данные с различных ресурсов через свой встроенный парсер и выводит данные на сайте. Плагин написан достаточно давно и работает на php 5.6. Нужно переписать (обновить) на php 7.4 или 8.
Цена по договору
Заявки фрилансеров
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