Требуется специалист для парсинга данных с защищенного сайта с помощью Selenium и разработки нового дизайна на движке ocStore3. Важно создать сайт с аналогичными данными, перенести товары и настроить зависимости между категориями. Разместить разделы на поддоменах и разработать логотипы. Необходим опыт работы с Opencart3/Ocstore3.