Требуется разработать функционал назначения и отзыва ролей из администраторской панели для проекта на Yii2. Необходимо знание Git и соблюдение стандартов кода PSR. Полное ТЗ доступно в прикрепленном файле. Ищем опытного разработчика, способного работать с актуальными окружениями и миграциями.
Нужен php разработчик!
Здравствуйте,дорогие фрилансеры нужен хороший разработчик php! указывайте свой тг! оплата по факту!
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