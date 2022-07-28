Требуется разработать функционал назначения и отзыва ролей из администраторской панели для проекта на Yii2. Необходимо знание Git и соблюдение стандартов кода PSR. Полное ТЗ доступно в прикрепленном файле. Ищем опытного разработчика, способного работать с актуальными окружениями и миграциями.
Сайт под БД на FastApi, Flask или Django
Обязательно знание api: AMOcrm, senler, автопилот.
Присутствует данная связка и существует проблема с потерей данных при отправке их в амо. Лимит запросов в CRM по старым тарифам 7 запросов в секунду на 1 приложение + в данный момент часто слетают токены, что приводит к тому, что не все данные отправляются в CRM.
Нужно создать "перевалочный" сайт с БД, где будет хранится информация с senler и Автопилот и далее передаваться в CRM. Если при отправке возникает ошибка, то в групповой чат отправляется оповещение о том, что за ошибка, отправка данных ставится на паузу и возобновляется только после устранения либо попытка повтора через какое то время.
Интерфейс не сильно важен, минимальный функционал.
Полное ТЗ отправлю исполнителю с опытом создания подобной системы.
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