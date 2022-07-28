Правка в генерируемом pdf файле

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки342 просмотра

Проект на laravel, работа через gitlab. Генерится pdf файл - страховой акт осмотра. Нужно внести правки в генерируемый pdf файл + сделать версию на казахском языке.

Laravel
3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад

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