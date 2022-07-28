Необходимо реализовать сбор цен и параметров товаров с сайта superakb.ru для категории аккумуляторов. Требуется возможность еженедельного обновления цен и сохранения данных в файл. Приложен пример файла для ориентировки.
Правка в генерируемом pdf файле
Проект на laravel, работа через gitlab. Генерится pdf файл - страховой акт осмотра. Нужно внести правки в генерируемый pdf файл + сделать версию на казахском языке.
Заявки фрилансеров
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