Парсинг цен с сайта по продаже товаров

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Закрыт8 заявок429 просмотров

Реализовать сбор цен и параметров товаров с сайта https://superakb.ru/catalogue/category/akkumuliatory-starternye_315/ так, чтобы была возможность регулярно сохранять текущие цены.

Прикрепил файл в качестве примера.

Нужна возможность (например, каждый понедельник) обновлять цены, забирая их с сайта и сохраняя в файл.

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