Ищется простой совет по установке файла m2crypto на Kali Linux. Подходящие рекомендации для новичков, желающих разобраться в установке пакетов и использовании системы.
Парсинг цен с сайта по продаже товаров
Реализовать сбор цен и параметров товаров с сайта https://superakb.ru/catalogue/category/akkumuliatory-starternye_315/ так, чтобы была возможность регулярно сохранять текущие цены.
Прикрепил файл в качестве примера.
Нужна возможность (например, каждый понедельник) обновлять цены, забирая их с сайта и сохраняя в файл.
Заявки фрилансеров
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