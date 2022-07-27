Написать софт по регистрации участников на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки413 просмотров

Программа регистрации на приём.

Коротко :

Для посещения одного центра необходимо предварительно пройти регистрацию на одном сайте и получить приглашение на определённую дату.

Свободные даты для посещения появляются только в среду.

В любой день недели можно зайти на сайт и зарегистрировать там свой аккаунт.

Единственная проблем появляется в среду, когда выкидывает свободные даты для посещения.. В среду на этот сайт не зайти ограничения cloudfare по ip, но ( есть свои прокси чтоб можно было зайти на сайт). Дальше появляется электронная очередь с временем ожидания для входа на сайт и это время меняется непредсказуемо то 5 мин то 15 то 38, в общем можно целый день стоять в очереди и так и не дойти до регистрации.

Задача следующая, написать софт который будет регистрировать людей на свободные даты.

За подробностями в ЛС.

Cloudflare
3 года назад
guest_16589117207549
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Платежная система для интернет-магазина

    Ищем специалиста по веб-программированию с опытом работы с EU или азиатскими платежными системами. Необходимо обсудить детали и получить рекомендации по выбору платежной системы для интернет-магазина с эквайрингом card to card. Помощь с регистрацией при необходимости.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать каталог на Wordpress

    Требуется доработка каталога на платформе Wordpress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет выполнить задачу в указанные сроки. Подробное техническое задание будет предоставлено.

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробка бота Uniswap V3

    Шукається розробник для створення індивідуального бота для Uniswap V3. Необхідно реалізувати алгоритм, який автоматично вибирає найкращі пули та управляє позиціями. Важливо мати досвід у розробці програмного забезпечення для криптовалют та вміння створювати алгоритми для різних сценаріїв.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Интегрировать битрикс 24 с IIKO.

    Требуется интеграция системы Битрикс 24 с программой IIKO. Основные задачи включают синхронизацию клиентов, сделок и продуктов. Подробное техническое задание будет предоставлено по запросу.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим парсер цен работающий через поиск на сайте.

    Требуется разработать парсер цен, который будет осуществлять поиск по артикулам на сайте directlot.ru. Парсер должен работать с данными из файлов CSV или TXT. Результаты поиска должны выводиться в формате CSV, включая артикул, самую низкую цену и ник пользователя, предлагающего эту цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка прав доступа к базе данных пользователей

    Требуется помощь в настройке прав доступа к базе данных пользователей после ремонта сайта. Ошибка 403 возникает при регистрации и авторизации пользователей, хотя страница администратора функционирует без проблем. Необходимо выявить и устранить причину проблемы, возникшей после удаления вирусов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ajax функция для сохранения и чтения двумерного массива из базы

    Требуется исправить AJAX-функции для сохранения и чтения двумерного массива в базе данных WordPress. Проблема с парсингом JSON, функция возвращает 'Array'. Необходимы простые рекомендации для корректной работы скрипта.

    AJAXWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Php разработчик

    Ищем PHP разработчика с хорошими знаниями для написания нескольких веб-приложений. В заявке необходимо указать цену за час работы и количество свободных часов в неделю.

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить купленный модуль СДЭК Интеграция

    $10

    Требуется обновить базу городов для модуля СДЭК Интеграция и настроить его корректную работу на странице оформления. Модуль должен функционировать без сбоев, обеспечивая актуальные данные о доставке и обмене.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибку в шаблоне opencart

    Необходимо исправить ошибку в шаблоне OpenCart, возникающую при регистрации клиента на английском языке. После нажатия финальной кнопки данные из заполненных полей не передаются в базу данных. Установлен дополнительный скрипт Gtranslate.io, который, хотя и работает, вызывает данную проблему. Требуется найти и устранить причину ошибки.

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад