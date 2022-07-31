Необходим парсер цен работающий через поиск на сайте.

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Завершен8 заявок358 просмотров

Необходим парсер цен работающий через поиск на сайте. directlot. ru

Поиск должен происходить по артикулам, из файла csv или txt/

Результат (самая низкая цена артикула) выводится в csv в формате, артикул, цена, ник пользователя (id) предлагающего самую низкую цену.

3 года назад
Daniel_N
Даниил 
45 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$50
1 день
Спасибо. Парсер отлично работает.
Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!

Заявки фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
Сергей
 
18 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
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2 года назад
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