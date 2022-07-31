Требуется доработка каталога на платформе Wordpress. Ищем специалиста с опытом веб-программирования, который сможет выполнить задачу в указанные сроки. Подробное техническое задание будет предоставлено.
Необходим парсер цен работающий через поиск на сайте.
Необходим парсер цен работающий через поиск на сайте. directlot. ru
Поиск должен происходить по артикулам, из файла csv или txt/
Результат (самая низкая цена артикула) выводится в csv в формате, артикул, цена, ник пользователя (id) предлагающего самую низкую цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке прав доступа к базе данных пользователей после ремонта сайта. Ошибка 403 возникает при регистрации и авторизации пользователей, хотя страница администратора функционирует без проблем. Необходимо выявить и устранить причину проблемы, возникшей после удаления вирусов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить AJAX-функции для сохранения и чтения двумерного массива в базе данных WordPress. Проблема с парсингом JSON, функция возвращает 'Array'. Необходимы простые рекомендации для корректной работы скрипта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищем PHP разработчика с хорошими знаниями для написания нескольких веб-приложений. В заявке необходимо указать цену за час работы и количество свободных часов в неделю.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется обновить базу городов для модуля СДЭК Интеграция и настроить его корректную работу на странице оформления. Модуль должен функционировать без сбоев, обеспечивая актуальные данные о доставке и обмене.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен веб-программист для доработки обновления API на сайте. Предоставляется техническое задание. Ожидается опыт в подобной работе и понимание сроков выполнения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку в шаблоне OpenCart, возникающую при регистрации клиента на английском языке. После нажатия финальной кнопки данные из заполненных полей не передаются в базу данных. Установлен дополнительный скрипт Gtranslate.io, который, хотя и работает, вызывает данную проблему. Требуется найти и устранить причину ошибки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо разобраться в коде JavaScript, чтобы найти метод, привязанный к кнопке, которая отправляет сообщение в websocket. Задача включает анализ логики формирования сообщения при нажатии кнопки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать модуль публикации отзывов с рейтингом для интернет-магазина на базе OpenCart. Необходимо интегрировать его с существующей версткой, реализовать функционал подгрузки отзывов, возможность ответа админа и модерацию отзывов. Также требуется создать миграцию для БД и настроить уведомления на почту админа.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать систему генерации простых сайтов на PHP с использованием файлов. Рассматриваются исполнители с портфолио, даже с небольшим опытом. Техническое задание прикреплено к проекту.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад