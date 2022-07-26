После приобретения модуля СДЭК интеграция( СДЭК Доставка и СДЭК Обмен) сначала не обновлялись города, решил этот вопрос сменой версии php.

Сейчас проблема с тем, что модуль отображается на странице оформления, но не работает корректно.

Задача:

Обновить базу городов модуля

Настроить корректную работу модуля СДЭК Доставка и СДЭК Обмен