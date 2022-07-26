Телеграм бот Tradingview на Яндекс Cloud

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка307 просмотров

Здравствуйте.

Телеграмм бот уже есть, но он работает не стабильно на текущем сервере.

Необходимо перенести его на на Яндекс Cloud. Я могу сделать это сама, мне нужна инструкция как это сделать.

Прикладываю ссылку на саму идею и код: https://www.tradingview.com/chart/ETHUSDT/qdazKFlf-How-to-capture-chart-snapshot-in-tradingview-telegram-alert-bot/

Код: https://replit.com/@trendoscope/Tradingview-Telegram-Bot?v=1

3 года назад
guest_16587631444279
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
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Escrow
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win1337
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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