Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress согласно приложенному техническому заданию. Ожидается ясность в сроках выполнения и ценовых предложениях. Укажите свои возможности и опыт работы с WordPress.
Телеграм бот Tradingview на Яндекс Cloud
Здравствуйте.
Телеграмм бот уже есть, но он работает не стабильно на текущем сервере.
Необходимо перенести его на на Яндекс Cloud. Я могу сделать это сама, мне нужна инструкция как это сделать.
Прикладываю ссылку на саму идею и код: https://www.tradingview.com/chart/ETHUSDT/qdazKFlf-How-to-capture-chart-snapshot-in-tradingview-telegram-alert-bot/
Код: https://replit.com/@trendoscope/Tradingview-Telegram-Bot?v=1
Выбранный исполнитель
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