Здравствуйте.

Телеграмм бот уже есть, но он работает не стабильно на текущем сервере.

Необходимо перенести его на на Яндекс Cloud. Я могу сделать это сама, мне нужна инструкция как это сделать.

Прикладываю ссылку на саму идею и код: https://www.tradingview.com/chart/ETHUSDT/qdazKFlf-How-to-capture-chart-snapshot-in-tradingview-telegram-alert-bot/

Код: https://replit.com/@trendoscope/Tradingview-Telegram-Bot?v=1