Требуется исправить JavaScript-код на странице, чтобы iframe с данными из Google Таблицы корректно появлялся после загрузки. Код успешно подтягивает данные, но iframe не отображается. Необходимо изменить логику выполнения функции и убедиться, что iframe создается после получения данных. Укажите цену и сроки выполнения.