Нужен веб-программист для доработки обновления API на сайте. Предоставляется техническое задание. Ожидается опыт в подобной работе и понимание сроков выполнения.
Разобраться в коде Java Script. Найти метод привязанный к кнопке.
На сайте по нажатию кнопки происходит отправка сообщения в websocket.
Необходимо понять как формируется сообщение по нажатию этой кнопки.
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