Доработать обновление API на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок810 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие примерно цену и сроки.

3 года назад
guest_1524056544188
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