На странице https://live.psync.media/#test

После загрузки страницы нужно создать iframe, у которого src будет подтягиваться из гугл-таблицы

На странице есть вот такой код:

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Он успешно подтягивает данные из гугл-таблицы, но iframe не появляется.

Нужно сделать так, чтобы iframe с нужным src появлялся.

Предложите цену и сроки.