Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress согласно приложенному техническому заданию. Ожидается ясность в сроках выполнения и ценовых предложениях. Укажите свои возможности и опыт работы с WordPress.
Исправить js
На странице https://live.psync.media/#test
После загрузки страницы нужно создать iframe, у которого src будет подтягиваться из гугл-таблицы
На странице есть вот такой код:
Он успешно подтягивает данные из гугл-таблицы, но iframe не появляется.
Нужно сделать так, чтобы iframe с нужным src появлялся.
Предложите цену и сроки.
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