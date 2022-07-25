Настройка прав доступа к базе данных пользователей

Сломался сайт игра . То есть до этого все работало. После регистрации пользователя или авторизации на сайте, он видит ошибку о том, что у него нет прав доступа к Бд. Причём страничка администратора, написанная по тем же алгоритмам работает.

Ошибка 403, проблема появилась после лечения сайта от вирусов