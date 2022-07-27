Доброго дня.

Мне надо в вордпресс сохранить двумерный массив в базе данных и потом считать его обратно с помощью AJAX.

Данные функции уже написаны, но сохранение работает, а чтение нет. Получаю ответ от сервера , а при попытке JSON.parse возникает ошибка.

Кажется, что скрипт пытается парсить не сам массив а просто слово 'Array'.

Функции очень простые, на пару строк, но не работают правильно. Надо знать рецепт как готовить этот Ajax.