Ajax функция для сохранения и чтения двумерного массива из базы

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Завершен2 заявки325 просмотров

Доброго дня.

Мне надо в вордпресс сохранить двумерный массив в базе данных и потом считать его обратно с помощью AJAX.

Данные функции уже написаны, но сохранение работает, а чтение нет. Получаю ответ от сервера , а при попытке JSON.parse возникает ошибка. 

Кажется, что скрипт пытается парсить не сам массив а просто слово 'Array'.

Функции  очень простые, на пару строк, но не  работают правильно. Надо знать рецепт как готовить этот Ajax.

AJAXWordPress
3 года назад
lonelywalker
Тарас 
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PhpSoft
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Швидко виконано
Разобрались, починили, всё ок.

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Алексей
 
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3 года назад
PhpSoft
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