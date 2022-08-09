Разработка, настройка и сопровождение вебсайтов. Верстка, программирование, интеграция с CMS

Привет.

Я занимаюсь созданием вебсайтов достаточно давно, свой первій вебсайт я создал больше 10 лет назад.

Это мой новый профиль на Weblancer, раньше я работал на других биржах и сотрудничал со своими знакомыми.

Поэтому я готов выполнить ваше задание недорого.

К любому заданию отношусь ответственно.

Кроме этого интересуюсь электроникой, изучаю программирование на С++