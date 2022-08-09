lonelywalker

Тарас lonelywalker

 
45 летУкраина/Ивано-Франковск
5 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Разработка, настройка и сопровождение вебсайтов. Верстка, программирование, интеграция с CMS

Привет.

 Я занимаюсь созданием вебсайтов достаточно давно, свой первій вебсайт я создал больше 10 лет назад.

 Это мой новый профиль на Weblancer, раньше я работал на других биржах и сотрудничал со своими знакомыми.

 Поэтому я готов выполнить ваше задание недорого.

 К любому заданию отношусь ответственно.  

 

Кроме этого интересуюсь электроникой, изучаю программирование на С++

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
kozhanoff
Алексей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$50
10 баллов
год назад
Доробка функції на Wordpress
Задачу виконали, все ок, дякую!
Чітко і грамотно поставлена задача.
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