Разработка, настройка и сопровождение вебсайтов. Верстка, программирование, интеграция с CMS
Привет.
Я занимаюсь созданием вебсайтов достаточно давно, свой первій вебсайт я создал больше 10 лет назад.
Это мой новый профиль на Weblancer, раньше я работал на других биржах и сотрудничал со своими знакомыми.
Поэтому я готов выполнить ваше задание недорого.
К любому заданию отношусь ответственно.
Кроме этого интересуюсь электроникой, изучаю программирование на С++
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Задачу виконали, все ок, дякую!
Ответный отзыв
Чітко і грамотно поставлена задача.