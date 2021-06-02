Помочь установить wordpress сайт VPS хостинге

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Закрыт4 заявки1805 просмотров

Пытаюсь установить wordpress сайт VPS хостинге. В cpanel есть стандартное меню установки сайта.Через него устанавливаю вордпресс. Клиентская часть устанавливается нормально а админка грузится без стилей и скриптов. В админке первая ошибка:"Resource interpreted as Stylesheet but transferred with MIME type text/html /wp-admin/load-styles.php" Но файл я заменял и вообще всю структуру папок из оригинальной скачанной вордпресс копии и все равно не работает.Скорее всего это настройки сервера неправильные.Установка сайта обычным способом, просто распаковкой папок в директорию public_html тоже не работает, получаю ошибку ERR_TOO_MANY_CONNECTIONSПомогите добраться до админки.

HTMLWordPress
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lonelywalker
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