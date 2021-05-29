У нас есть сайт-интернет магазин на Joomla/Joomshopping. Готов новый дизайн в figma. Задача: сверстать и натянуть этот новый дизайн на сайт, доработав функционал сайта, потому что многие элементы из этого дизайна в текущей ...
Интеграция и верстка сайта с опенкарт на вордпресс
Сделать интеграцию сайта с Опенкарт 1.5, на Cms wordpress
https://www.figma.com/file/PmnIi7g0wLm2AwBtNm0DJv/Untitled?node-id=109%3A471
Адрес сайта Energostan-kz
Заявки фрилансеров
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