Интеграция и верстка сайта с опенкарт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок2348 просмотров

Сделать интеграцию сайта с Опенкарт 1.5, на Cms wordpress

https://www.figma.com/file/PmnIi7g0wLm2AwBtNm0DJv/Untitled?node-id=109%3A471

Адрес сайта Energostan-kz

Node.jsOpencartWordPress
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