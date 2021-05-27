WordPress. После обновления не отображается картинки в админки

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Закрыт3 заявки340 просмотров

Добрый день. После обновления WP на свежую, пропала галерея (библиотеки) в админке. На самом сайте всё функционирует, правда некоторые галереи показывают постоянную загрузку, возможно это взаимосвязано.

WordPress
4 года назад
Droxed
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