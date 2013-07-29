Droxed

Георгий Droxed

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$260
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$260
10 баллов
3 года назад
Верстка шаблона из Figma
Все пришло успешно, четкое тз, быстрая оплата, рекомендую
Спасибо Юрию за работу. Качественная верстка, всё как обещал. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
simonchik
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн главной странички сайта-каталога
Всё прошло отлично! Заказчик перевел оплату мгновенно, после проверки исходных файлов! Без лишних вопросов! Рад был сотрудничеству. Спасибо за интересный конкурс!
Рекомендую! Отличный исполнитель. Все пожелание были учтены.
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
30 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт с аналогичного. Около 700 позиций
Отличный заказчик. Рекомендую. С уважением, Сергей Казак.
Работа выполнена на отлично и в срок
Ответный отзыв
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта из PSD шаблона
Приятно было работать, очень хороший заказчик!
Все отлично
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Качественный дизайн сайта-визитки
Все прошло успешно. Оплата во время
Отличное соотношение цена-качество. Доволен результатом и всем рекомендую!
Ответный отзыв