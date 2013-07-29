Сайт на OpenCart 3 (OcStore 3) Нужно внести правки по ТЗ, часть из них по верстке. Сам ТЗ скину в личку.
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. После обновления WP на свежую, пропала галерея (библиотеки) в админке. На самом сайте всё функционирует, правда некоторые галереи показывают постоянную загрузку, возможно это взаимосвязано.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Готовый интернет-магазин на OpenCart (OcStore) 3. Нужно внести ряд правок. Полное ТЗ скину в личке. Нужен специалист с опытом, без отзывов прошу не писать. ======================================================================================================Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно внести правки. Готовый интернет-магазин на OpenCart 3. Подробное ТЗ скину в личку. Без отзывов просьба не писать.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно создать РК для частной школы. Объем небольшой. Пишите ваши предложенияКонтекстная реклама13 заявокЗакрыт3 года назад
Готовый шаблон интернет-магазина на Figma. Нужно увеличить ширину элементов, что-то убрать. Шаблон покажу в личке.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Готовый дизайн интернет-магазина. После верстки обнаружились недостатки дизайна. Большие пустые поля по бокам. Нужно адаптировать дизайн. Сайта покажу в личке.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад
Примеры верстки покажу в личке. Нужно выполнить качественную натяжку на CMS. Битрикс сразу мимо!HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Интернет-магазин на OpenCart 3. Исполнитель выполнил большую часть работы и бросил проект. Нужно тщательно проверить весь функционал и внести корректировки.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Транспортная компания по международным перевозкам. Нужно разработать логотип (несколько вариантов на выбор), а также фирм. стильЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт3 года назад
- $260
Нужно выполнить адаптивную верстку шаблона интернет-магазина из шаблона Figma. Верстка адаптивная, соответствующая всем последним стандартам, максимально чистый и валидный код. Бюджет: 20 000 руб. (~260 долларов по тек. курсу)HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Готовые макеты интернет-магазина с адаптивом. Нужно сверстать и натянуть на OpenCart. Нужна максимальная адаптивность, без лишнего кода. Максимальная оптимизация под SEO. Примеры страниц: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fvha5a2]https://prnt.sc/vha5a2[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fprnt.sc%2Fvh9zcq]https://prnt.sc/vh9zcq[/url]Интернет-магазины11 заявокЗакрыт3 года назад
Есть готовый шаблон в PSD. Сам шаблон покажу в личке, но ничего сверх естественного. Предпочтение OpenCart 3, но готов услышать и ваши предложения. Без отзывов не писать. Сроки и цену предлагайте. Важное условие! Грамотные настройки ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Готовый макет в PSD. Нужен интернет-магазин с качественной версткой. Оплата по факту или поэтапно!Интернет-магазины14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть пару визиток на WordPress. Нужно поверить код на ошибки, устранить их и сделать оптимизацию. Ошибки не критичные, сайт не большой. Пишите ориентировочную стоимость и срокиСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Добрый вечер. Нужен дизайн главной странички для сайта-каталога. Все подробности во вложении. Отмечу что работы принимаются до 02.03.2015. Но по вашим просьбам возможны небольшие сдвиги. Если возникнут вопросы по проекту с удовольствием отвечу в личке. Всем спасибо и удачи.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть PSD макет, нужен сайт на указанных движках. Пишите предложения. Рассматриваю только демократические цены. Просьба указывать СКАЙПИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Есть макет в PSD, обычный интернет магазин с стандартными функциями. Пиши цену и сроки, так же указывайте пожалуйста СКАЙП.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макет сайта в PSD, обычный интернет магазин с каталогом. CMS и цену предлагайте, нужна хорошая кроссбраузерность, быстрота и надежность.Системы управления (CMS)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт на Simpla CMS. Есть небольшие недочеты в верстке сайта, так же есть небольшой список изменений и дополнений которые необходимо внестиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад