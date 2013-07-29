Добрый вечер. Нужен дизайн главной странички для сайта-каталога. Все подробности во вложении. Отмечу что работы принимаются до 02.03.2015. Но по вашим просьбам возможны небольшие сдвиги. Если возникнут вопросы по проекту с удовольствием отвечу в личке. Всем спасибо и удачи.