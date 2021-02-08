OpenCart (OcStore 3). Внести правки.

Тех задание: Собственно, необходимы отзывы на товар для маркетплейса Wildberries. По цене договоримся. Суть: Вы заказываете и оплачиваете товар, приходите и меряете в пункте выдачи Wildberries, делаете 1-3 фото, отдаете товар обратно менеджеру. Обычно на следующий ...