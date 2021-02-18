Доработка шаблона сборки интернет-магазина на 1С-Битрикс

В интернет-магазине на 1С-Битрикс (редакция "Бизнес") слетел функционал выбора торговых предложений на стр. товара. То есть торговые предложения выводятся https://prnt.sc/youfiz но не выбираются при нажатии.

Сборка KidsPro от AlphaSistems http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/redsign.prokids/

Задача: починить выбор торговых предложений. В дальнейшем понадобятся и другие доработки сайта