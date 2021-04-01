Доработка корзины сайта на 1С-Битрикс

Нужно настройка модуля в опенкарт
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На сайте интернет-магазина на 1С-Битрикс (редакция ИМ+CRM) применен сторонний модуль бонусов "Покупай больше - плати меньше" https://prnt.sc/you0pv. Настроена механика акций типа 1+1=3. Особенность модуля в том, что все товары, участвующие в акции он в корзине раскладывает разными позициями. Пример на скриншоте https://prnt.sc/yotzgi
Задача настроить в корзине отображение одинаковых позиций с одинаковой ценой одной позицией с соотв. количеством, а не разными позициями по 1 шт.
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