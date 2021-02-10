Opencart 3 исправить недочеты в интернет-магазине

Добрый день, требуется внести корректировки в ИМ на базе opencart 3.

Подробно задачи указаны в ТЗ по ссылке

Исполнитель: Вы хорошо знаете данную систему, делали/дорабатывали на ней проекты и можете их показать.

Не пропадаете и всегда на связи, сдаете работу в оговоренные сроки.