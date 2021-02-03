Интернет-магазин - 1С-битрикс. По готовому дизайну

Требуется сделать адаптивную вёрстку макетов (с файлом примечаний) и установить на 1С битрикс (лицензия своя). Функционал интернет магазина: регистрация, личный кабинет, онлайн оплата, доставка и т. п. ) В файле ссылка для скачивания дизайна + файл примечание.

Требования к исполнителю - опыт от 3-х лет. Оплата (сбер, яндекс). От Вас стоимость и срок.