Верстка opencart 3

$50
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Есть сайт oc 3 с шаблоном lightshop https://lightshop2.899themes.ru/ . Пустой.

Нужно сверстать (без заполнения) его верх как на скрине во вложении (есть PSD). Только эту часть.

Адаптивность и работа всех элементов расписана. Модуль мегаменю и другие модули если понадобятся - есть.

Создавать страницы не нужно. Интересна только верстка.

OpenCart
3 года назад
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов