Верстка opencart 3

Интернет-магазин, небольшие настройки, необходимо большое количество похожих цветов товаров переправить на один основной. Описание в файле. Пожалуйста, не предлагайте сделать работу, если Вы не очень компетентны или непунктуальны, магазин работает, эксперименты не приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт oc 3 с шаблоном lightshop https://lightshop2.899themes.ru/ . Пустой.
Нужно сверстать (без заполнения) его верх как на скрине во вложении (есть PSD). Только эту часть.
Адаптивность и работа всех элементов расписана. Модуль мегаменю и другие модули если понадобятся - есть.
Создавать страницы не нужно. Интересна только верстка.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен дизайн интернет- магазина по продаже сухофркутов и орехов в FigmaИнтернет-магазины22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Нужно доработать сайт на OpenCart. ТЗ из нескольких пунктов, что-то удалить, что-то добавить по верстке, письмо переделать которое клиенту на почту приходит, особо сложного ничего нет. Более подробно с скринами отправлю кандидатам с отзывами. Студии и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $7
Нужно в зависимости от активного языка показывать, разный контент в карточке, категории и модулях. точнее будут показываться разные ценыИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизировать верстку/дизайн карточек товаров интернет магазина. Имеется ввиду, как визуальное представление информации, так и техническое (удобство просмотра на мобильных устройствах, в разных браузерах и т.п.). Возможно потребуется доработка картинок - обработка фото, перерисовка/оптимизация инфографики. Пример ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
- $105
Нужно скопировать сайт вместе с функционалом и натянуть на wp. Основной функционал и страницы:1. Главная, о нас, форма обратной связи;2. Страница товаров с фильтрами;3. Страница товара с описанием и формой для скачивания;4. Блог, с механизмом добавления ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Интересует создание интернет магазина по светильникам. Возможная CMS - OpenCart Адаптивный дизайнИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, вы можете добавить на сайт способы оплаты? Необходимые документы предоставлИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress главная, каталог, карта товара, корзина мини конструктор по цвету бюджет 10 000 рублей оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
- $105
Задача: сверстать небольшой интернет-магазин, посадить его на WP и подключить Woocommerce с плагином Linqpay. Макеты прикрепил. Бюджет ограничен, поэтому новичков тоже рассматриваю. Будет огромным плюсом если возьметесь сегодня и сможете показать верстку в ближайшее время. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад