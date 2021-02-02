Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress

главная, каталог, карта товара, корзина

мини конструктор по цвету

бюджет 10 000 рублей

оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие,

не нужно не чего писать и обсуждать. Оплата по факту другое не

оговаривается

обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне