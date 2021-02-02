Всем привет. Имеется недоделанный магазин на ModX +miniShop2 (Модули [url=https://skr.sh/s6PhHf70MWo]skr.sh/s6PhHf70MWo[/url]) Имеется вся верстка натянутая на ModX, 80% функционала готово. Нужно доделать. Все что требуется я собрал в документе https://clck.ru/T6RtA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет-магазин на Wordpress
главная, каталог, карта товара, корзина
мини конструктор по цвету
бюджет 10 000 рублей
оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой, если вас не устраивает условие,
не нужно не чего писать и обсуждать. Оплата по факту другое не
оговаривается
обязательно нужно будет подтверждать сделку на фриласне
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