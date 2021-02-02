Доделать магазин на ModX +miniShop2

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка1882 просмотра
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Всем привет.

Имеется недоделанный магазин на ModX +miniShop2 (Модули skr.sh/s6PhHf70MWo)

Имеется вся верстка натянутая на ModX, 80% функционала готово.

Нужно доделать. Все что требуется я собрал в документе https://clck.ru/T6RtA 

MODX
3 года назад
eXtatic
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад