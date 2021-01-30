Создать Интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт22 заявки1755 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Действующему магазину товаров для творчества и рукоделия нужно создать интернет магазин.Требования к проекту: дизайн, обязательно лк,интеграция с 1с, платежные системы, доставка и отслеживания товара.

3 года назад
Shumlyak
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад