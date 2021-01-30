Оформить новый сайт - магазин на 1c-umi в определенной тематике

на CMS опенкарт или джумле В перспективе будет 50000 товаров (вордпресс+вукомерс не предлагать, будет виснуть) вот примеры сайтов похожей тематики и функционала: https://home-comfort.kiev.ua/ https://domsky.com.ua/ вот немного другой дизайн(шаблон) https://lavochkashop.ru/ Обязательно должна быть загрузка прайсов с XML с ежедневным обновлением (плагин либо модуль ...