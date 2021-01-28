Настроить импорт товаров в магазин xml на woocomerce, all import

С чем придется работать:

Wordpress

WooComerce

WP All Import Pro, WooCo Add-On

Обьем: 6800 товаров. (есть возможность разбить xml импорт по категориям)

1. Нужно загрузить xml прайс в интернет-магазин

2. Разбить по категориям и под категориям пример:

Женская одежда

-Верхняя одежда для женщин

--Женские куртки

--Женские пальто

--Женские плащи

--Женские шубы

-Женская спортивная одежда

--Женские спортивные велотреки

--Женские спортивные костюмы

--Женские спортивные лосины

--Женские спортивные майки

--Женские спортивные рашгарды, лонгсливы

--Женские спортивные топы

--Женские спортивные штаны

-Женские блузы

-Женские брюки

-Женские джинси

Итд.

3. Товары загрузить с вариацией (если присутствует) и если предусмотренно (цена зависит

от вариации)

Товары это: название товара, описание, все атрибуты, все изображения(описание картинок и есть название товара для SEO).

Если у товара нет цены: товара нет в наличии.

Если у товара нет картинки: товар попадает в черновик.

Остатки: всегда в наличии.

Отзывы: всегда включены.

Главное чтобы товары были логично оформлены.

4. Сохранить шаблон импорта.

5. Проконсультировать как обновлять цену и товары.

6. Если такие будут (дать рекомендации)