Требуется интернет магазин косметики. С нуля и под ключ. Сразу по оплате скажу - хочу разбить на этапы, то есть дизайн оплачивается отдельно (50 до, 50 после), верстка также и так далее. Чтобы максимально минимизировать ...
Настроить импорт товаров в магазин xml на woocomerce, all import
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С чем придется работать:
Wordpress
WooComerce
WP All Import Pro, WooCo Add-On
Обьем: 6800 товаров. (есть возможность разбить xml импорт по категориям)
1. Нужно загрузить xml прайс в интернет-магазин
2. Разбить по категориям и под категориям пример:
Женская одежда
-Верхняя одежда для женщин
--Женские куртки
--Женские пальто
--Женские плащи
--Женские шубы
-Женская спортивная одежда
--Женские спортивные велотреки
--Женские спортивные костюмы
--Женские спортивные лосины
--Женские спортивные майки
--Женские спортивные рашгарды, лонгсливы
--Женские спортивные топы
--Женские спортивные штаны
-Женские блузы
-Женские брюки
-Женские джинси
Итд.
3. Товары загрузить с вариацией (если присутствует) и если предусмотренно (цена зависит
от вариации)
Товары это: название товара, описание, все атрибуты, все изображения(описание картинок и есть название товара для SEO).
Если у товара нет цены: товара нет в наличии.
Если у товара нет картинки: товар попадает в черновик.
Остатки: всегда в наличии.
Отзывы: всегда включены.
Главное чтобы товары были логично оформлены.
4. Сохранить шаблон импорта.
5. Проконсультировать как обновлять цену и товары.
6. Если такие будут (дать рекомендации)
- Похожие заказы
- Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно создать рекламный кабинет в тик токе С гео Украина и показать скрин и видеоИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно оформить и настроить Ютуб канал для интернет-магазина детских товаров 2080trade.com. Интересует долгосрочное сотрудничество! Успехов,Вам! Спасибо!Интернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
Магазин на Webasyst SS8, тема дизайна Supreme. Требуется немного допилить плагины курьер и ПВЗ, а так же настроить правильное отображение типов доставки при оформлении заказа в корзине. В соотвествии с тех заданием.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
на CMS опенкарт или джумле В перспективе будет 50000 товаров (вордпресс+вукомерс не предлагать, будет виснуть) вот примеры сайтов похожей тематики и функционала: https://home-comfort.kiev.ua/ https://domsky.com.ua/ вот немного другой дизайн(шаблон) https://lavochkashop.ru/ Обязательно должна быть загрузка прайсов с XML с ежедневным обновлением (плагин либо модуль ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт3 года назад
На сайте https://kindervund.com.ua/ru/ не корректно работает кнопка поиска в ПК версии. https://prnt.sc/xpvrdq А именно - какой запрос не вставить, по нажатию на лупу перекидывает на страницу поиска https://kindervund.com.ua/index.php?route=product/search где всегда нет товаров. А вот в мобильной версии все ок работает.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $600
Желателен опыт создания подобных магазинов, так как есть небольшие тонкости. С организацией каталога, так как есть две сущности: коллекции и товары. Должно быть два вида каталога(товары и коллекции) + все фильтры должен работать. Коллекции наследуют ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт3 года назад
доработка интернет-магазина на платформе nopcommerce: добавление сортировки по издательствам, добавление вкладки украинского языка и связанное с єтим изменение графических блоков, изменение ввода данньіх на странице регистрации и корзины, перенос на другой сервер, добавление applepay, создание ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, нужно доработки по интернет магазину провести на битриксе Присылайте ваши контакты и условияИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт3 года назад
У исполнителя обязательно должен быть опыт работы с опенкарт и отзывы. Для модуля[url=https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=28874&filter_member=waabay&sort=price&page=4] торговой площадки[/url] нужно написать ряд дополнений. По каждому пункту будет составлено подробное описание с картинками и требованиями, ниже примерный список того что ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад