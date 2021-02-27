Інтернет магазин автоматично через крон оновлює товари чимось постійно забивається дисковий простір (місяць + 5GB). Треба узнати чим и зробити щоб не забивавсья і зробити базові настройки бо листи не приходять. Така відповідь хостера: ...
- Системное администрирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Всем привет, нужно сделать два языка UA/ru в интернет-магазине worpress >woocomerce, тема woodmart. На данный момент все переведено на українську кроме товаров (название, описание, атрибуты и.т.д.) которые с помощью плагина wp allimport, xml обновляются ...Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
Интернет-магазин woocomerce нужно перенести на выделенный сервер. Подробности при переписке. Нужны специалисты которые понимают что делают так как третий человек не может ничего сделать.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в создании facebook pixel. Есть магазин на woocomerce, есть facebook pixel все подключено - плагин на woocomerce установлен и соединен с pixel. Что нужно сделать: 1. настроить загрузку товаров. 2. настроить сам магазин. 3. дать ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Есть стандартный CSV прайс (для загрузки в WooCommerce без плагинов) Что нужно сделать: Настроить загрузку с помощью WP All Import Add-On 1. Настроить импорт (вариация размер/ остальные атрибуты без вариаций). 2. Если у товара нет цены или картинки: товара идет ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
[b]С чем придется работать:[/b] Wordpress WooComerce WP All Import Pro, WooCo Add-On Обьем: 6800 товаров. (есть возможность разбить xml импорт по категориям) 1. Нужно загрузить xml прайс ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад