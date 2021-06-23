Настроить выделенный сервер и перенести туда сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок396 просмотров

Интернет-магазин woocomerce нужно перенести на выделенный сервер. Подробности при переписке. Нужны специалисты которые понимают что делают так как третий человек не может ничего сделать.

WordPress
4 года назад
melofon13
42 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Семен
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
327 отзывов
4 года назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
99 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Бахтадзе
 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
134 отзыва(-3)
4 года назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад