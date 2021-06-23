Добрый день! Допустим есть изначальный вариант и такая же, но уже зашифрованная ссылка. Обе ссылки ведут на один и тот же файл. Но надо выяснить, как именно эта ссылка шифруется.. Раньше просто ...
Настроить выделенный сервер и перенести туда сайт на wordpress
Интернет-магазин woocomerce нужно перенести на выделенный сервер. Подробности при переписке. Нужны специалисты которые понимают что делают так как третий человек не может ничего сделать.
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