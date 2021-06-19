Шифрование ссылок

Добрый день!

Допустим есть изначальный вариант и такая же, но уже зашифрованная ссылка. Обе ссылки ведут на один и тот же файл. Но надо выяснить, как именно эта ссылка шифруется..

Раньше просто кодировалось через base64, но сейчас стало что-то посложнее.

Например, https://i.ytimg.com/vi/a3Gps4GUzyg/maxresdefault.jpg и https://www.patreon.com/media-u/Z0FBQUFBQmd5eTNQQjRaNUxDdU9Kc0ZSUXAwR1Q1eV9YWFNNTTVFRktXNmV5a20wdnlvWEdWaWhlYVl4TTFudTAxY3U0a2dzR25BWnBZTHdGY3Q0QzhpSjhfSjdvQnNrLU8taERDQjZ6X2hSYWNqdnJGdHNDZ1FRNFZ6RUo4LUJHeEctVjZqMnRGLTJydUVmUXZTX05sOTJWVFZtSEpUS1F3PT0=

https://i.ytimg.com/vi/8NLlf8OxKhI/maxresdefault.jpg и https://www.patreon.com/media-u/Z0FBQUFBQmd5eXlPMmI0YmhpRUlMcDZISHFXX29OVEZBNk1La3AyN0Ezb21Dd0RhVmE4bFRrTkJrWkw1dHV5VUQxY1RUTDZjZVNIeFNVa3hfLUhsQV80ZEpsWHFremhnNjdsZ1dWVHhxenktSFRlNi1LU0htWXZMcm1SQnRnTmR3aVFEYndnN2t0OGM0Z21UeW95dTZFcVVXOUpaRnVfVjlBPT0=

Сможете помочь с этим?