Настройка amo crm + воронка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки485 просмотров

Нужна настройка воронки продаж. Лиды поступают через facebook, instagram и с сайта. 

Нужно настроить систему под нас + воронка.

4 года назад
Andriichuk
Миша 
32 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад