Нужен технический специалист для проведения вебинара и модерации вебинары будет сегодня примерно в 18-19, будет длиться 2 часа
Перенести сайт на Битрикс с одного домена на другой
ситуация следующая:
1. есть боевой сайт на физическом сервере. установлена редакция Интернет магазин + CRM. Поэтому на одном сервере подключено 2 сайта: сам сайт и коробочная Битрикс24. Т.е. есть 2 url: site.ru и crm.site.ru
2. есть аналогичный сайт на VPS сервере с BitrixVM на тестовом домене. Аналогично 2 url: test.site.ru и testcrm.site.ru
3. мне нужно поменять местами эти 2 сервера, так чтобы корректно работал и сайт и CRM
Просто переключить домены и поменять путь сайта в админке Битрикс не помогает, т.к. сайт начинает редиректить на CRM. Похоже нужно менять что-то в BitrixVM и на физическом сервере.
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